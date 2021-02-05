Макрон поддержал позицию Меркель по "Северному потоку-2"

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель относительно газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что приоритетом Парижа в Европе является обеспечение энергетического перехода соответственно их обязательствам по сокращению выбросов CO2.

Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что позиции Германии и Франции по вопросу укрепления энергетического суверенитета скоординированы, сообщает РИА Новости.

Ангела Меркель, в свою очередь, отрицательно высказалась о санкциях США в отношении "Северного потока-2". При этом она отметила, что разногласия, возможно, не так велики.

Канцлер Германии заявила, что строительство газопровода — это бизнес-проект, который имеет политическое значение и играет важную роль в трансатлантическом регионе.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что США готовы снять санкции с "Северного потока-2", если Берлин представит пакетное предложение, устраняющее опасения Вашингтона.