Александр Рар: Меркель хочет сохранить конструктивные отношения с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель, чей мандат на этом посту истекает через пять месяцев, поддерживает завершение строительства "Северного потока-2" и выступает за сохранение Европейским союзом конструктивных отношений с Россией. Об этом заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

"Она (Меркель) хочет завершить "Северный поток-2", она хочет все-таки, как мне кажется, нормализовать отношения с Россией, поэтому не идет на требования чехов и американцев вводить новые санкции против России. И она признает, что в Европейском союзе есть серьезные разногласия по поводу России, которые каким-то образом нужно будет сгладить. Но это дело уже ее преемника", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По оценке Рара, Меркель выступила с жестким заявлением, открыто дав понять, что Берлин не намерен поддерживать страны Евросоюза, которые априори настроены разрушать экономические отношения с Россией.

Политолог обратил также внимание на тот факт, что на пост канцлера ФРГ выдвинут христианский демократ Амин Лашет, который еще 20 лет назад работал над идеей формирования общего пространства Европы – от Лиссабона до Владивостока.

"Я думаю, что он не разуверился в необходимости конструктивного сотрудничества с Россией. Правда, он будет осторожничать, потому что пресса за каждым его словом в отношении России будет следить. Но, мне кажется, если Германия к лету победит пандемию, ситуация успокоится. Правительство опять полюбят. Его (Лашета) изберут канцлером", – сказал Рар.

Отвечая на вопрос о возможности прихода к власти в Германии "зеленых", которые занимают откровенно проамериканскую позицию, Рар сказал, что в этом случае "не только "Северный поток-2", но и вообще отношения с Россией в большой опасности".

Что касается того, почему в Берлине обошли молчанием ситуацию с заговором против президента Белоруссии Александра Лукашенко, то, по словам политолога, канцлер Меркель была несомненно в курсе. При этом, располагая разносторонней информацией, она проявила сдержанность, тем самым поступив "рационально и правильно", полагает Рар.