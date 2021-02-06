Германии предрекают отказ от "Северного потока – 2"

Новый трансатлантический медовый месяц еще не закончился, но уже через считаные дни или недели лидерам Германии и США предстоит "неловкий разговор" о России. Речь пойдет о почти законченном трубопроводе "Северный поток – 2", который уже долго служит причиной разногласий Берлина и Вашингтона, пишет в колонке для агентства Bloomberg бывший главный редактор немецкой деловой газеты Handelsblatt Андреас Клут. Колонка опубликована в рубрике "Мнение".

Этот трубопровод вместе с еще одним – "Турецким потоком" – призван дать президенту России Владимиру Путину возможность обойти почти все страны Восточной Европы, через которые сейчас поставляется на Запад российский газ, пишет он. Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает: "Северный поток – 2" – чисто коммерческий проект, в которые не должны вмешиваться политики.

Позиция США, пишет Клут, также неизменна: "Северный поток – 2" – проект геополитический и при этом пагубный: он сделает Восточную Европу, включая и ряд стран НАТО, экономически и энергетически уязвимыми, а Германию – потенциально зависимой от самого вероятного противника Запада.

Меркель "держится" за этот проект только ради сохранения хрупкого мира в правящей коалиции ее Христианско-демократического союза (ХДС) с социал-демократами, считает Клут, однако она знает, что это партнерство продлится лишь до федеральных выборов в сентябре. По самому вероятному сценарию, ХДС останется у власти, но уже в коалиции с "зелеными".

Нынешняя патовая, взвешенная ситуация, по мнению Клута, устраивает Меркель. Однако, пишет он, бундесканцлер знает: в какой-то момент новое правительство консерваторов и "зеленых" может "объявить об очевидном": трубопровод "Северный поток – 2" вообще не стоило строить, и он "никогда не наполнится ничем, кроме воздуха".