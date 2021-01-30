Германии посоветовали не "рубить сук, на котором сидит"

Председатель совета директоров "Роснефти" и комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер считает, что нападки властей США на строительство "Северного потока – 2" вызваны желанием продавать в Европе свой сланцевый газ, вытеснив российский. Шрёдер отметил, что сырье из Америки "неэкологично, дорого и по качеству хуже трубопроводного".

Как заявил экс-канцлер ФРГ в интервью изданию Rheinische Post, нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии.

К тому же, куда приведет политика, когда американцы определяют энергетическую политику Европы, предложил подумать Шрёдер.

По мнению Шрёдера, если остановить сооружение трубопровода, то Германия "срубит сук, на котором сидит". Страна отказывается от использования в энергетике атома и угля, и недостаток газа ставит под угрозу безопасность следующих поколений.

Шрёдер отметил, что Россия – важный партнер в экономике и политике.

Газопровод "Северный поток – 2" завершен на 94 процента, но его строительство заморожено из-за санкций со стороны США, пишет ТАСС.