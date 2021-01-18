Политолог из ФРГ: "Северный поток-2" обязательно достроят

Строительство газопровода "Северный поток-2" приостановлено, но не остановлено. Об этом заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Он прокомментировал сообщения о том, что две немецкие неправительственные природоохранные организации обжаловали выдачу федеральным морским и гидрографическим агентством разрешения на строительство участка трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

"Они могут задержать, но не остановить проект", – сказал Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он назвал смешными аргументы НПО, что прокладка газопровода якобы создает препятствия для полета птиц. По словам политолога, за подобного рода доводами, которые "высосаны из пальца", скрывается атака на немецкий государственный экологический фонд, созданный для защиты Балтийского моря и "Северного потока-2" как экологически чистого проекта.

В этой связи Рар ожидает, что американцы и экологисты всех мастей сейчас будут пытаться остановить финансирование данного фонда по причине того, что он "фактически является защитой немецкого государства для "Северного потока-2".

Говоря о том, сможет ли новый президент США помешать завершению строительства трубопровода, политолог высказал мнение, что Джозеф Байден "не начнет президентство с войны с Германией с санкций против немецких и европейских компаний".

"Конечно, последние километры "Северного потока-2" будут достроены, но на каждом его километре, который строится, кто-то будет стараться ставить новые барьеры. Но, в конце концов, остановить этот проект невозможно", – резюмировал Рар.