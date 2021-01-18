Строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за жалоб экологов

Строительство трубопровода "Северный поток-2" на время приостановлено. Это связано с жалобами немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, а также природоохранной организации NABU.

В пятницу, 15 января, стало известно, что регулятор ФРГ продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки "Северного потока-2" в немецких водах Балтийского моря. Организации подали жалобу на это. Как сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk, появление таких возражений означает приостановление проведения работ.

Оператор проекта планирует завершить строительство газопровода в июне 2021 года. "Северный поток-2" подразумевает под собой прокладку труб общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Протянется газопровод от побережья России через Балтийское море до Германии.