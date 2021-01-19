Политолог: позиция Германии по "Северному потоку-2" не изменилась

Позиция Германии по "Северному потоку-2" не изменилась, официальный Берлин по-прежнему выступает в поддержку реализации проекта строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США и экологистов. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее СМИ сообщили о выходе из проекта немецкой компании Bilfinger SE и швейцарского страховщика Zurich Insurance Group.

"Пока что – приостановка. Я могу это только прокомментировать с точки зрения Германии. Здесь ничего за последние 24 часа не изменилось. Немецкое правительство по-прежнему заявляет, что поддерживает этот проект", – сказал Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам политолога, глава правительства земли Меклебург-Передняя Померания Мануэла Швейзиг по-прежнему борется за создание фонда, который "должен на государственные деньги защитить "Северный поток-2", хотя на нее идут массированные атаки со стороны "зеленых" и американцев".

Со своей стороны председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст заявил, что "если американцы только попробуют вводит санкции против немецких компаний, чего они пока не сделали, а только грозят, тогда нужно повышать пошлины на сжиженный газ, поставляемый американцами в Европу, чтобы он стал дороже и было выгодно покупать российский газ. То есть Германия сопротивляется", – сказал Рар.

При этом он заметил, что делать какие-либо прогнозы относительно того, какой будет позиция новой администрации США пока преждевременно. Следует также посмотреть, введет ли в среду действующий президент Дональд Трамп санкции против немецких компаний, участвующих в проекте.

"Да, две немецкие компании вышли из проекта, но они важны для того, чтобы он (газопровод – ред.) после того, как его построили бы, функционировал… Не так все страшно и катастрофично, правда, американцы выламывают нашим фирмам руки, угрожают. Но опять-таки все ждут изменения тональности и риторики с новой американской администрацией, которая не может начинать свою внешнюю политику торговой войной с Германией, с немецкими компаниями. В Германии в это мало кто верит", – подытожил политолог.