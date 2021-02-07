Без СП-2 Россия не станет продавать меньше газа, считают в Германии

Если газопровод "Северный поток-2" не будет достроен, то Россия не станет продавать меньше газа Европе, считает министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. В интервью газете "Бильд ам зонтаг" он пояснил, что по-прежнему эксплуатируются "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако германские компании потеряют "огромные инвестиции". К тому же решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад и реакция на арест оппозиционера Алексея Навального должна быть сформирована как общий ответ со стороны всех стран – членов ЕС.

"В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию", – подчеркнул Альтмайер.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц высказался о "Северном потоке-2" и Навальном. Он поддержал позицию Германии по этому вопросу и призвал не связывать экономические проекты с ситуацией вокруг Навального.