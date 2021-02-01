Во Франции призвали усилить санкции против России

Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил о недостаточных санкциях по отношению к России. По его словам, ограничения необходимо ввести против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Французский политик обратил внимание на то, что соответствующее решение может принять Германия. Таким образом Клеман Бон в эфире France Inter прокомментировал возможные меры ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Бундестаг, в свою очередь, прокомментировал заявление Франции. Глава комитета ведомства по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал мнение Бона необоснованным и ошибочным. Политик объяснил это тем, что остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков, сообщает РИА Новости.

Ранее в бундестаге уже говорили о том, что прекращение строительства "Северного потока-2" грозит Берлину огромными исками. Блокировать проект на финишной прямой является политически неверным решением, поскольку это станет нарушением договора.