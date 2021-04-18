России пригрозили новыми санкциями

ЕС уже принял значительный пакет санкций против ряда должностных лиц России в связи с делом Алексея Навального, но могут быть и новые ограничительные меры. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

При этом, считает французский министр, санкции не мешают продолжать диалог с Россией.

"Потому что это наш сосед. Он неудобный, но он есть", – цитирует Ле Дриана "Интерфакс".

В этой связи он напомнил о "посланиях, переданных президентом (Франции) Макроном президенту (России) Путину". Макрон ранее заявил в интервью американскому телеканалу CBS: Западу нужен двусторонний подход. Во-первых, честный и открытый диалог с Россией, во-вторых, Москве следует давать сигналы, когда возникают какие-либо разногласия, а после "неприемлемого поведения" – вводить санкции.

По словам Жана-Ива Ле Дриана, ситуация с Навальным "вызывает чрезвычайную обеспокоенность", и в России "действительно есть авторитарный дрейф". Случай Навального, по мнению французского министра, самый показательный, самый символичный и шокирующий. Оппозиционер – жертва химического отравления, говорит Ле Дриан, по возвращении из Германии его заключили в тюрьму, направили отбывать срок "далеко от столицы", а теперь у него "серьезное ухудшение состояния здоровья".

Навальный сейчас отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в исправительной колонии во Владимирской области. По заявлению Ле Дриана, оппозиционный блогер должен быть освобожден, так как "для его заключения нет причин".

Тем временем, передает РИА Новости, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес высказался в пользу прекращения выдачи россиянам европейских виз. По его мнению, необходим временный запрет на "все визиты из России", кроме экстренных случаев в семье.

До воссоединения Крыма с Россией обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян, напомнил Ильвес.

"Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом", – возмущен экс-президент.

А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии" против его страны вплоть до полного экономического эмбарго. Он также попросил поддержать Украину на фоне возрастающей напряженности в ее отношениях с Москвой, пригрозив России бойкотом политического руководства, судом за "военные преступления", полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций.