Ряд региональных депутатов обратились к Путину по поводу Навального

Ряд депутатов законодательных собраний России направили президенту РФ Владимиру Путину обращение "в связи с угрозой жизни Алексея Навального". По словам подписавших обращение народных избранников, жизни оппозиционного блогера угрожает состояние его здоровья, а действенных мер по оказанию ему медпомощи не принимается.

Среди подписавших обращение депутатов – Борис Вишневский и Максим Резник из Заксобрания Санкт-Петербурга, Эмилия Слабунова из Заксобрания Карелии, несколько депутатов Мосгордумы, в том числе Дарья Беседина, Сергей Митрохин и Евгений Бунимович, а также члены Псковского областного Собрания депутатов Артур Гайдук и Лев Шлосберг. В "Твиттере" последнего и размещен текст открытого для подписания обращения к президенту РФ.

Депутаты требуют немедленно допустить к Навальному врачей "по его добровольному выбору" и госпитализировать блогера в гражданское медучреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья. Сейчас Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров.

Восьмого апреля адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала о недомогании ее подзащитного. По ее словам, заключенный находится в медсанчасти с высокой температурой, также у него онемели некоторые части тела. При этом Навальный, по ее словам, не собирался прекращать начатую им в конце марта голодовку.

Управление ФСИН по Владимирской области 13 апреля сообщило, что состояние здоровья осужденного Алексея Навального – удовлетворительное. Сообщалось, что 6 апреля заключенному провели полное медицинское обследование, проверив его на наличие туберкулеза и коронавируса. Ни одну из этих инфекций у Навального не обнаружили.