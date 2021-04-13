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Дела Навального 1 час назад

13 апреля 2021 17:29

ФСИН: у Навального нет ни туберкулеза, ни COVID-19

Состояние здоровья осужденного Алексея Навального является удовлетворительным. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Владимирской области.

Отмечается, что 6 апреля заключенному провели полное медицинское обследование. Его проверили на наличие туберкулеза и коронавируса — ни одна из этих инфекций у Навального не обнаружена.

В ведомстве пояснили, что заключенного перевели обратно в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья, сообщает ТАСС.

Ранее адвокат Алексея Навального рассказала, что у ее подзащитного недомогание: высокая температура, боли, а также онемение рук и ног. Кроме того, заключенный объявил голодовку.

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