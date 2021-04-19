УФСИН: Навального положили в больницу для осужденных

Блогер Алексей Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, заключенного постоянно осматривает врач.

Кроме того, Навальный согласился на витаминную терапию, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее блогер объявил голодовку. Его защита утверждает, будто у Навального высокая температура, боли, немеют руки и ноги.

Впрочем, полное обследование, проведенное 13 апреля, подтвердило, что состояние здоровья оппозиционера удовлетворительное, ни туберкулеза, ни коронавируса у него нет.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным по делу "Ив Роше" и получил условный срок. Однако в декабре 2020 года ФСИН обвинила блогера в уклонении от уголовно-исполнительной инспекции и Навальный был отравлен в тюрьму.