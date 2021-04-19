ФБК могут признать экстремистской организацией

Иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями в РФ некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (признан Минюстом РФ иноагентом) и "Фонд защиты прав граждан" (признан Минюстом РФ иноагентом), а также общественного движения "Штабы Навального", зарегистрирован в Мосгорсуде.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова​​​.

По ее словам, пока решение о принятии иска к производству не принято и дата рассмотрения не определена.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям.