Прокуратура требует признать экстремистскими структуры Навального

Московская прокуратура подала иск о признании трех организаций экстремистскими. Административное исковое заявление подано в Московский городской суд. Прокуратура требует признать экстремистскими признанный НКО-иноагентом в России ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), Фонд защиты прав граждан, а также "Штабы Навального".

Прокурорская проверка пришла к выводу, что эти три организации фактически осуществляют экстремистскую деятельность, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В прокуратуре посчитали, что цели этих организаций – дестабилизация социальной обстановки и создание условий для "цветных революций".

16 апреля 2021 года Тушинский суд Москвы вынес обвинительный приговор администратору сайта ФБК Павлу Зеленского. Он признан виновным в экстремизме за размещение комментариев в соцсетях под заметками о самоубийстве журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной. Павле Зеленский осужден на два года колонии общего режима. Также на два года ему запрещено осуществлять администрирование электронных сетей и сайтов. Свою вину Павел Зеленский на суде признал.