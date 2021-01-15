Зеленский из ФБК арестован

Видеооператор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Павел Зеленский арестован до 28 февраля 2021 года по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете. Меру пресечения определил Пресненский суд Москвы. Максимальное наказание по предъявленной Зеленскому статье доходит до пяти лет лишения свободы.

Основанием для задержания Зеленского стал его комментарий в Twitter после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, отмечает РИА Новости. На квартире оператора прошел обыск. У Павла Зеленского были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

2 октября 2020 года Павел Зеленский опубликовал две записи с угрозами и враждебными высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти. Вину Зеленский не признает.

Ирина Славина перед самоубийством сообщала о проведенном в ее квартире обыске. Следственный комитет по Нижегородской области считает, что самоубийство журналистки с обыском не связаны. Была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки, которая установила, что у Ирины Славиной было "смешанное расстройство личности". Следствие на этом основании дважды отказало в возбуждении уголовного дело по статье о доведении до самоубийства.