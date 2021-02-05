СНБО назвал невозможной отмену санкций против украинских каналов

Санкции в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK были введены на основе материалов, которые собирались 8 месяцев, поэтому отменить это решение невозможно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Санкции сроком на пять лет против указанных телеканалов президент Украины Владимир Зеленский ввел вечером 2 февраля. Каналы вынуждены были прекратить вещание. Под ограничения попал и их владелец – депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

Кроме прекращения вещания в перечень ограничений для этих телеканалов также вошли блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, сообщает "Интерфакс".

В ответ указанные СМИ назвали это решение политической расправой с неугодными и обратились в ЕС, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ. Об этом журналисты "112.Украина", NewsOne и ZIK сообщили в совместном заявлении.

А фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявила о намерении инициировать импичмент президента Украины Владимира Зеленского.