Политолог: Зеленский перешел к политике прямого запугивания

Отключение от вещания оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", у которых аннулируются лицензии и вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами, не может не вызвать у людей чувства разочарования, а у их части и озлобленности. Как рассказал в эфире программы "60 минут" директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, после этих санкций у украинцев возникло опасение скорого начала политических репрессий против сторонников партии "За жизнь".

"Это сейчас единственная оппозиционная платформа", – подчеркнул политолог.

Тем более удивительно, отметил Михаил Погребинский, что телеканалы Порошенко, которые все последние годы вели просто нецензурную критику Зеленского, не закрыты и у них все в порядке.

"Теперь, думаю, ни у кого не может возникнуть сомнений, что Зеленский есть продолжение Порошенко. Вот это продолжение сейчас ярко проявилось", – сказал политолог.