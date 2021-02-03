Зеленский признался, что санкции против телеканалов дались ему трудно

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о санкциях, введенных в отношении нескольких украинских телеканалов. В Twitter он сообщил, что введение ограничений в отношении "112.Украина", NewsOne и ZIK было трудным решением.

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции, –написал Зеленский. – Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности".

Санкции сроком на пять лет против указанных телеканалов Зеленский ввел вечером 2 февраля. Каналы вынуждены были прекратить вещание. Под ограничения попал и их владелец – депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

Сопредседатель фракции Юрий Бойко отметил, что от Зеленского "ждали мира и прогресса", но он "оказался не способен к конструктивному диалогу" и на критику со стороны СМИ "ответил репрессиями".

3 февраля "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о намерении инициировать импичмент Зеленскому. В партии считают, что Зеленский "поиздевался над страной".