Цензура невероятного масштаба: Зеленскому помешали телеканалы

Посольство США в Киеве выразило поддержку Украине после того, как президент Зеленский своим решением закрыл сразу три неугодных ему телеканала. Якобы одобряют эти беспрецедентные для современного государства действия и в Европе — так заявляет украинский представитель при ЕС. Каналы "112.Украина", NewsOne и ZIK на Украине назвали "террористическими организациями" за то, что они предоставляли площадку для разных точек зрения, в том числе и оппозиции. Теперь ее лидеры обещают Зеленскому импичмент.

Тот, кто дергал рубильник, вряд ли подгадывал момент, но получилось очень символично. На словах о цензуре и оборвалась трансляция украинского телеканала ZIK, а вместе с ним каналов "112. Украина" и NewsOne. Такой атаки на СМИ страна еще не знала. Ночью журналистов просто перестали пускать в редакцию. Но вещание продолжилось в интернете и одно на все три телеканала. Из одной, теперь общей студии, журналисты ведут круглосуточный эфир.

— Расскажите всем своим знакомым, что мы просто так молчать не будем и будем вещать для вас на платформе YouTube.

Все три телеканала принадлежат украинскому бизнесмену и политику, депутату Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарасу Козаку. Сам он считает, что случившееся является преследованием за их принципиальную позицию, поскольку телеканалы не дают врать власти.

Решение о прекращении вещания принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Его возглавляет президент Зеленский. Кроме запрета на эфир, против владельца и телекомпаний на пять лет вводятся самые настоящие санкции — блокировка счетов и активов, аннулирование лицензий. Украинских граждан и украинский бизнес наказывают, как иностранцев.

"Санкции могут вводить только против юридических лиц и нерезедентов, а то что ввели санкции опротив гражданина украины это прямое нарушения законнодательства", — заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко.

Свое решение президент объясняет в Twitter, как будто оправдываясь перед Западом, только на английском языке.

"Санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции".

Как европейской интеграции мешают журналисты, Зеленский не уточнил, но именно в разговоре с репортерами NewsOne он прямо говорил, что против любой цензуры.

Три телеканала действительно сильно выделялись в украинском телеэфире. Журналисты и эксперты рассказывали не о выдуманных, вроде угрозы с востока, а о реальных проблемах страны. Например, в эфире накануне закрытия звучали рассуждения о том, почему Украина отказывается от российской вакцины.

— Значит, российскую электроэнергию брать можно, ведь она на одну гривну дешевле, а вакцину оттуда нельзя?

Только в эфире оппозиционных телеканалов граждане Украины могли узнать, как в их стране отмечают 9 Мая и, к примеру, проходит акция Бессмертный полк. Там же планировался и телемост с Россией — попытка хотя бы поговорить с соседом. Но и эту программу на Украине запретили. А освещение акций протеста и последствий той самой интеграции, из-за которой в стране взлетели коммунальные платежи, как считают многие, и стало поводом для закрытия каналов.

"Это не цензура, это открытый фашизм! Это уничтожение свободы слова! Они пришли к выводу, что, когда люди через пять дней получат новые платежки, им разъяснят, что происходит, какой грабеж", — отметил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович.

Уже сейчас рейтинги и самого Зеленского, и его партии "Слуга народа" хуже некуда. Еще недавно триумфальные победители встали на четвертое место в опросах. На первом "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидеру которой Виктору Медведчуку высказаться давали практически только на закрытых каналах.

Блокировку телеканалов оперативно поддержало и американское посольство в Киеве, явно давая понять, что в разных частях света свобода слова означает не одно и то же.

"Будет дальнейший процесс деградации доверия к президенту и дальнейшее падение поддержки его партии. Но видно, все же понимают, что так униженно следовать любым указаниям из американского посольства еще ни один президент себе не позволял", — прокомментировал политолог Михаил Погребинский.

Владелец двух собственных телеканалов Петр Порошенко действия нынешней власти тоже поддержал:

— Хочу поздравить СБУ с успешной операцией. Надеюсь, наши зарубежные партнеры отнесутся к этому с пониманием.

Из-за блокировки каналов без работы могут остаться полторы тысячи человек. Их права будут отстаивать в суде. "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что начинает процесс импичмента президента Зеленского.

"Борьба будет продолжена. Партия возглавит эту борьбу как лидер симпатий украинских граждан, которые отводят ей первые места в электоральных оценках. Мы будем делать все, чтобы не допустить диктатуры и узурпации власти", — сообщил Виктор Медведчук.

А пока под угрозой и интернет-вещание телеканалов. Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к YouTube с требованием удалить трансляцию. Цифровой гигант, который недавно беспричинно закрывал канал бывшего президента США, в целом свободу слова интерпретирует своеобразно — ответа пока не дал.