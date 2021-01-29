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Коронавирус 4 минуты назад

29 января 2021 12:26

Минздрав Украины не будет регистрировать российскую вакцину


EPA

Власти Украины не намерены давать разрешение на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Кампания по вакцинации на Украине должна начаться в феврале. В конце прошлого года Киев заключил договор на поставку более 1,9 миллиона доз вакцины от COVID-19 с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, ожидаются поставки вакцины по программе COVAX (механизм помощи стран с высоким уровнем доходов, обеспечивающий поставки вакцин в в бедные регионы). Первоначально Украина получит 1,2 миллиона доз препарата, а всего стране выделят 8 миллионов доз.

Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В то же время харьковская компания "Биолек" подала в органы власти документы для госрегистрации "Спутник V", в том числе для ее производства на территории Украины, передает ТАСС.

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций заявили о готовности поставить Евросоюзу 100 миллионов доз "Спутник V" во втором квартале 2021 года при условии одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам и по завершении основной части массовой вакцинации российских граждан.

"Спутник V" уже зарегистрирован в 15 странах.

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