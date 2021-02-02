Вопреки воле Киева: на Донбассе началась вакцинация российским препаратом

В республиках Донбасса стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Туда доставили первую партию "Спутника V". Как там организована прививочная кампания и что происходит с вакцинацией в Киеве, где власти развернули настоящую войну против российского препарата?

Заполнение анкеты, в которой указывается личная информация и данные о состоянии здоровья, осмотр врача и приглашение в кабинет – вся процедура занимает около получаса. "Беру из камеры вакцину, пишу время и время, и она у меня размораживается полчаса. Чтобы не было в ампуле ни кусочка льда", – рассказывает врач.

Этот кабинет находится в Луганском республиканском центре экстренной медицинской помощи – сегодня там вакцинировались несколько сотен человек. Пока в коридорах только те, чья работа связана с повышенными рисками заражения: врачи, учителя, сотрудники силовых структур. Но уже вскоре вакцина станет доступна и остальным.

"После первой партии мы будем получать вакцину регулярно, – сообщает Наталья Пащенко, министр здравоохранения ЛНР. – Следующий транш у нас в феврале, и так постоянно, пока мы не привьем ту группу, которая подтверждена максимальному контакту. По мере поступления вакцины будет расширяться контингент".

Вакцинация сегодня стартовала и в ДНР. Первую партию российской вакцины "Спутник V" в республику также доставили накануне. Требования для прививающихся стандартные: отсутствие противопоказаний, например, тяжелых хронических заболеваний, симптомов ОРВИ или уже перенесенной коронавирусной инфекции.

"Всего 38 пунктов, но сейчас, так как это первая партия пробная, то мы решили распределить ее на 10 пунктов, вот это первый, – поясняет Александр Оприщенко – исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР. – Процедура такова: человек приходит, заполняет анкету и через полчаса уходит под наблюдением".

Первую партию – несколько тысяч вакцин – также получают те, кто находится в группе риска. А с сегодняшнего дня онлайн-запись откроется уже для всех желающих. Прививка бесплатная, приглашать на вакцинацию будут по мере поступления вакцин в hеспублику. Поставки, как рассчитывают в руководстве ДНР, будут беспрерывными.

"Категории граждан уже определена, списки составлены, это в первую очередь те, кто контактирует с большим количеством людей, – говорит глава ДНР Денис Пушилин. – С доставки начинается, по сути, для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция распространяется. Конечно, мы видим решение всех сложностей массовой вакцинацией".

На Украине же пока сложностей с массовой вакцинацией становится только больше. Кампанию там планировали начать в середине февраля, но сроки поставок постоянно смещаются. Своего препарата у Незалежной пока нет. Китайская Sinovac, закупить которую на Украине планировали первой, до сих пор не предоставила информацию об эффективности, а поставки американской Pfizer в рамках международного механизма COVAX дадут стране всего 117 тысяч доз. Их хватит только на 50 с лишним тысяч граждан. И, кажется, выход из этой ситуации не видит даже президент страны.

"Факт в том, что Украина не равноправный член Евросоюза или мира, это было подтверждено условиями вакцинации, – заявил Владимир Зеленский. – Мы не относимся к приоритетным странам, которые сейчас получают вакцину. Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать за счет собственных запасов вакцин. Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой".

Ну а пока власти Киева ищут возможности новых поставок, в Верховной Раде радуются очередной "победе" – там нашли способ пресечь любые попытки закупки вакцины "Спутник V". Россию исключили из списка стран, препараты которой могут пройти процедуру ускоренной регистрации, а министр иностранных дел страны заявил, что будет против использования "Спутника", даже если его эффективность подтвердят украинские специалисты.