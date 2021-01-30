ДНР и ЛНР начинают вакцинацию "Спутником", хотя РФПИ его не поставляет

Антиковидная вакцина "Спутник V" в Донецк и Луганск не поставляются, Российский фонд прямых инвестиций их не осуществляет и не располагает информацией об их наличии или отсутствии, передает ТАСС.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем тг-канале, что в планах ЛНР – получить 65 тысяч доз "Спутника" до конца января. ДНР рассчитывает на 80 тысяч доз. Мирошник также заявил РИА Новости, что медучреждения ЛНР будут прививать "Спутником" со следующей недели. Первоочередная возможность привиться будет у работников сферы здравоохранения, а также отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ВОЗ предложила развитым странам помочь менее преуспевающим государствам с вакцинацией против коронавируса и начать поставки препаратов другим странам еще до полного охвата собственного населения.