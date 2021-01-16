Белоруссия начинает вакцинацию "Спутником V"

Белорусских медиков, работающих в зоне повышенного риска, начали прививать вакциной "Спутник V", созданной в России. В первую очередь вакцину получат медработники в Минске и Минской области, Брестском, Витебского, Гомельского и Гродненского региона, сообщил белорусский Минздрав в своем тг-канале.

Ведомство отмечает, что прививки в Белоруссии делают по тому же принципу, что и во всем мире. Вакцина распределяется согласно запросам от учреждений здравоохранения.

Первичный контракт на 170 тысяч доз "Спутник V" был заключен в 2020 году. Сначала вакцина приходила небольшими партиями, в канун 2021 года Белоруссия получила 20 тысяч доз. Она уже прошла контроль качества. Кроме того, потребность в вакцине в 1-м квартале 2021 года будет покрываться за счет собственных мощностей.

Сейчас в Белоруссии ковидом болеют 223 537 человек.