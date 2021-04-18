Выпуском "Спутника" занялось крупнейшее фармпредприятие Белоруссии

Белоруссия тоже наращивает производство российской вакцины и активно прививается. "Спутник V" местного производства поставил себе министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Абсолютная стерильность, высочайшие требования к температуре и качеству воздуха. Вакцину в чистой зоне разливает робот, оператор проверяет уже готовые ампулы — в этом цехе запущен полный цикл производства российского "Спутника V".

Запуск "Спутника V" вели в два этапа: сначала в лаборатории изучали тестовую партию, затем первую – промышленную. Всесторонний контроль качества проводили и в Белоруссии, и в России. Разработчик Институт имени Гамалеи как раз одобрил пробы: полученный продукт полностью соответствует отечественному оригиналу, подтверждены его эффективность и безопасность. Глава республиканского Минздрава Дмитрий Пиневич стал первым белорусом, который привился препаратом местного производства.

"Самочувствие хорошее, в принципе, я не ожидал ничего другого, потому что сама вакцина – одна из наиболее лучших вакцин. Она нас устраивает в полной мере как перспективная вакцина, безопасная", – заявил Пиневич.

Завод, где теперь производят "Спутник V", – крупнейшее фармацевтическое предприятие Белоруссии. Более 80 лет выпускает лекарственные средства. Здесь провели необходимую подготовку и получили от российской стороны компоненты, так называемые полупродукты для разлива вакцины. Первая промышленная партия – 100 тысяч доз, но производство планируют нарастить.

План на апрель – выпустить еще 5 серий общим количеством до 500 тысяч доз. Затем вакцина, произведенная здесь, поступит, как говорят специалисты, в гражданский оборот, то есть все желающие смогут привиться ей уже в начале мая.

Договоренности о "Спутнике V" были на самом высоком уровне: Белоруссия стала первой в мире страной, с которой Россия поделилась своей вакциной. Минск провел собственные клинические испытания, официально зарегистрировал ее, в том числе одобрил для пациентов 60+, и менее чем за полгода осуществил трансфер технологии, что требовало теснейшего взаимодействия специалистов.

"Дружеские связи, которые были между нашими коллективами, органами госуправления, позволили быстро реализовать данный проект. Он первый, второй, который осуществляется с нашими коллегами, с нашими друзьями, – это полная локализация вакцины", – отметил Дмитрий Пиневич.

Россия поставила в Белоруссию и тест-системы, и "Спутник V" для первой волны вакцинации, когда прививали группы риска, прежде всего врачей. И вот в том числе благодаря локализации производства дан старт всеобщей кампании: "Спутник V" идет в массы и теперь доступен всем.

Предварительная запись на прививку была открыта в поликлиниках и онлайн. Стало известно, что пункты вакцинации при необходимости могут организовать, например, в медпунктах крупных торговых центров. Рассматривают даже знаменитый Комаровский рынок. Для граждан Белоруссии прививка "Спутником V" разрешена с 18 лет, и делают ее бесплатно.