Внимание ко всему: где и как разливают и фасуют "Спутник V"

Сам процесс постановки вакцины известен всем. А вот где и как препарат "Спутник V" разливают и фасуют? Вопрос тем более актуальный на фоне сообщений из вроде такой организованной заграницы, где то в ампулах осадок, то на фабрике смешали не те ингредиенты. Итак, только в "Вестях в субботу" – первая телесъемка на фармацевтическом предприятии в Уфе. Единственным корреспондентом, которого туда пустили, стал собкор ВГТРК в Башкирии Мурат Зарипов.

Три смены в день — производство здесь практически не останавливается. Отдельные линии для первого и второго компонентов вакцины "Спутник V". Сложнейшее оборудование, которое позволяет автоматически проверить каждую ампулу на уровень дозировки, герметичность, дефекты стекла и посторонние включения. Особое внимание даже к этикетке.

"Ровный штамп, без заломов этикеток. Переменные данные на этикетке — дата и серия. Вот эти данные проверяем на ампуле", – рассказала Зульфия Гареева, маркировщик ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА".

Серия — это 240 литров вакцины. Активную субстанцию на Уфимский витаминный завод доставляют уже в готовом виде. Каждая партия проходит несколько этапов лабораторного контроля.

Только после успешного прохождения входного контроля можно наполнять ампулы вакциной. Процесс настолько ответственный, что мы — первая съемочная группа, которую допустили на производство. Но для этого сначала пришлось переодеться.

В помещениях чистой зоны поддерживается максимальная чистота, чтобы исключить даже малейшую возможность попадания посторонних частиц в ампулы.

Помещение класса "Д". Находиться в нем можно только в спецодежде. Здесь происходят мойка и стерилизация пока еще пустых ампул. Отсюда они попадают в следующую зону — асептического розлива. Доступ туда строго ограничен, ведь именно там уже готовая вакцина разливается по ампулам.

Это абсолютно стерильное помещение, для работы в котором сотрудник должен пройти специальное обучение.

А конечный вид каждая пачка с вакциной приобретает уже в зоне упаковки. Выпуск препарата в ампулах налажен пока только в Уфе.

В каждой такой небольшой коробочке — 5 индивидуальных доз препарата и инструкция. Отследить каждый шаг производства позволяет электронная система учета.

"В конце смены подводим баланс — итог всей работы. Сколько у нас всего упаковано, сколько всего сделано. И в материальном балансе списываем все, что мы сделали сегодня за смену". – сказала Альбина Шарипкулова, мастер смены участка упаковки инъекционных препаратов ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА".

Все процессы максимально автоматизированы, чтобы готовая вакцина как можно меньше времени находилась при комнатной температуре. А уже готовые к отправке коробки хранятся при температуре минус 30 градусов.

Мощности предприятия позволяют выпускать 39 миллионов ампул вакцины в месяц. Но реальный объем зависит от поставок препарата, которые в ближайшее время могут значительно вырасти.