Три делегации, два дня, одна цель: главное о переговорах в Абу-Даби Мединский подвел итоги двухдневных переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности. Как рассказал на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", а диалог будет продолжен. Представители Европы за стол переговоров не попали — им предложили сначала предложить конкретные мирные инициативы.

Главная тема: "болен весь организм"

Помощник президента России Владимир Мединский начал итоговую пресс-конференцию с благодарности принимающей стороне: по его словам, Абу-Даби обеспечил "прекрасную организацию трехсторонних переговоров" и "доброжелательную деловую атмосферу". Центральной темой двухдневных консультаций, как он указал, стала будущая архитектура безопасности в Европе.

Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты система безопасности в Европе работает очень плохо. И по сути болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить заявил Мединский

Он подчеркнул, что точечными мерами проблему не закрыть. По словам помощника президента РФ, стороны обменялись позициями с участием американской делегации, "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", а разговор будет продолжен. Итогом процесса урегулирования Мединский видит "новую, современную, обновленную систему безопасности, справедливую, не в ущерб каким-то отдельным странам".

Гуманитарный трек: договоренность об обмене пленными

Отдельный блок переговоров был посвящен гуманитарным вопросам. Мединский сообщил, что члены российской делегации занимались ими целевым образом.

Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время сказал он

При этом он дал понять, что детали переговорного процесса до финальных договоренностей раскрываться не будут.

Роль Вашингтона: не пустые разговоры, а результат

Отвечая на вопрос о вкладе спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, Мединский назвал американскую сторону одной из активных сторон переговоров и высоко оценил вовлеченность представителей Вашингтона.

Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные и, что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результат отметил он

При этом главным критерием помощник президента РФ назвал практическую отдачу от посредничества.

Важно не как мы их оцениваем, а важно, сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии. Поэтому им мы тоже очень благодарны сказал он

Европа без места за столом

Представители европейских стран, находившиеся в Абу-Даби, в переговорах не участвовали. Мединский заявил, что с ними российская делегация не общалась, а их статус на площадке остается неясным, поскольку формат переговоров утвержден как трехсторонний.

Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получаем. Поэтому что обсуждать — непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы сказал он

Говоря о перспективах подключения ЕС к мирному процессу, Мединский сформулировал условие предельно коротко.

Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров подчеркнул он

До этого, по его оценке, европейские страны, финансируя и снабжая вооружением одну из воюющих сторон, занимаются "групповым обманом украинского народа" и фактически выступают соучастниками гибели мирных жителей. В качестве альтернативы он предложил европейским политикам "поучиться у американских посланников здравому смыслу, реализму и желанию достичь мира".