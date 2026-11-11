Мединский: Россия не понимает, о чем можно говорить с Европой

Мединский: с делегатами из Европы не общались, их статус в Абу-Даби непонятен Мединский: Россия не понимает, о чем можно говорить с Европой

Москва11 ноя Вести.Российская делегация в Абу-Даби не общалась с представителями Европы, которые тоже находились в ОАЭ в эти дни, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Сегодня завершился второй день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной. Европы на них не было.

Нет, мы с ними [с европейцами] не общались заявил Владимир Мединский на пресс-конференции

По его словам, Россия не понимает, в каком статусе европейцы здесь находятся, ведь переговоры носят утвержденный трехсторонний характер.

Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то они занимаются групповым обманом украинского народа, добавил российский политик.

Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон, при этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения заявил он

Он подчеркнул, что ни одного конкретного мирного предложения со стороны европейских стран Россия не получает. Поэтому раз уж они приехали в Абу-Даби в качестве туристов, пусть общаются в лобби-баре гостиницы.