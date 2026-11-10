Москва10 ноя Вести.Андрей Малахов показал запись с камер видеонаблюдения в гостинице города Нерюнгри во время смертельного падения музыкального критика Сергея Соседова, сообщает ИС "Вести".

На кадрах видно, как критик медленно поднимался по лестнице. В какой-то момент он остановился и упал на спину.

После этого к Соседову на помощь прибежали очевидцы. Они вызвали скорую и пытались привести критика в чувство.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в Нерюнгри, Якутия. Он прибыл туда для участия в работе жюри конкурса красоты. Однако Соседов упал с лестницы в местном отеле. СМИ писали, что музыкальный критик был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.