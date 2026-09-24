Москва24 сенВести.Незадолго до смерти журналист Сергей Соседов опубликовал в своих соцсетях видео, где он анонсировал конкурс красоты в якутском Нерюнгри, запланированный на 25 сентября. Соседов должен был войти в состав жюри конкурса.
25 сентября в прекрасном якутском городе Нерюнгри пройдет конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока". И я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюрирассказал Соседов на последнем видео
Ранее сообщалось, что тело музыкального критика доставят из Якутии самолетом в Москву.
Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет.