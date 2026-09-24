Умер журналист Сергей Соседов: что известно к этому часу Последние новости о гибели музыкального критика Сергея Соседова

Москва24 сен Вести.В среду, 23 сентября, стало известно о смерти музыкального критика Сергей Соседов. Ему было 58 лет.

Трагедия с журналистом произошла в якутском городе Нерюнгри. Соседов должен был 25 сентября возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Позже организаторы мероприятия решили, что оно будет посвящено скончавшемуся Сергею Соседову.

По имеющимся данным, причиной смерти музыкального критика стало падение с лестницы. В результате произошел отек мозга, это привело к фатальному исходу. Некоторые СМИ также сообщали, что причиной падения стал оторвавшийся тромб, но официального подтверждения этому нет.

Мать Соседова в беседе со СМИ рассказала, что она не хотела, чтобы сын ехал так далеко, но он сказал, что должен работать.

Коллеги по цеху высказали свои соболезнования в связи с уходом журналиста. Актриса Яна Поплавская рассказала, что критик был полон планов на жизнь. По мнению Ксении Собчак, Сергей остался символом музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней. Как вспоминает Дмитрий Маликов, Соседов всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы. Телеведущая Лера Кудрявцева вспоминает работу в жюри с Соседовым. По ее словам, порой приходилось спорить до хрипоты, но выключались камеры, он был совсем другой – умный, тонкий, ироничный, ранимый, именно поэтому хотелось его опекать.

Скорбят и поклонники. В своих комментариях в соцсетях они называют Соседова самым честным и неподкупным музыкальным критиком. Для большинства он был остроумным, начитанным, человеком, который за словом в карман не лез, правду рубил, не взирая на лица.

Широкую известность Соседов получил в 1990-х благодаря программе "Акулы пера". Позже работал в нескольких музыкальных телепроектах, входил в жюри. С 2021 года больше двух лет вел ток-шоу "За гранью".

Музыкального критика Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.