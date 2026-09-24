Табриз Шахиди: у Сергея Соседова не было проблем со здоровьем

Друг Сергея Соседова заявил, что у того не было проблем со здоровьем Табриз Шахиди: у Сергея Соседова не было проблем со здоровьем

Москва24 сен Вести.Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов не имел проблем со здоровьем, заявил в беседе с ТАСС его друг Табриз Шахиди.

Проблем со здоровьем у Сергея, насколько мне известно, не было сказал продюсер

Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября во время гастролей в Нерюнгри Республики Саха. По некоторым данным, смерть наступила от несчастного случая – он упал с лестницы и получил травму головы. Также в ряде источников озвучивалась версия об оторвавшемся тромбе. Прибывшие на место медики скорой доставили его в больницу, однако спасти журналиста не удалось. Ему было 58 лет.