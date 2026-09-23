Продюсер Дворцов: перед смертью Соседов почувствовал себя плохо Продюсер Дворцов рассказал, что Соседов перед смертью чувствовал недомогание

Москва23 сен Вести.Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов перед смертью плохо себя чувствовал, сообщило издание "Известия" со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо рассказал продюсер

Он также уточнил, что прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли спасти Соседова. Дворцов также выразил соболезнования родным и матери критика. Продюсер предположил, что причиной смерти журналиста мог стать тромб.

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри Республики Саха. По предварительной информации, несчастный случай произошел на гастролях, Сергей упал с лестницы, повредил голову. Прибывшая на место скорая помощь отвезла журналиста в лечебное учреждение, однако спасти его не удалось.

Сергей Соседов – музыкальный критик и журналист. Широкую известность приобрел после участия в телепрограмме "Акулы пера", которая выходила в конце 1990-х на канале ТВ-6. В последние годы участвовал в телепроектах "Ты - суперстар!" "За гранью". Ему было 58 лет.