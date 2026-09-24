Дмитрий Маликов отреагировал на смерть Сергея Соседова Маликов: Соседов всегда задавал самые сложные вопросы

Москва24 сен Вести.Певец Дмитрий Маликов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Сергея Соседова, подчеркнув, что музыкальный критик всегда задавал самые сложные вопросы, написал композитор в своем MAX-канале.

Он всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы без стеснения и страха написал Маликов

Он выразил искренние соболезнования родным и близким.

Сергей Соседов скончался вечером 23 сентября в результате несчастного случая в Нерюнгри, куда приехал для участие в качестве жюри в конкурсе красоты. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.