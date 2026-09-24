Москва24 сенВести.После новости о смерти музыкального критика Сергея Соседова его поклонники пишут скорбные комментарии в социальных сетях, выражая соболезнования близким.
Он был самый честный и неподкупный музыкальный критикпишет его поклонница
Для большинства он был остроумным, начитанным, человеком, который за словом в карман не лез, правду рубил, не взирая на лица.
Никогда не подстраивался под чужие мнения или авторитеты. Его оценку невозможно было купить, что делало его мнение по-настоящему весомымвспоминает другой пользователь
Многие отметили, что это был добрый и светлый человек в музыкальной индустрии.
Честный, настоящий, порядочный, светлый, беззлобныйкомментирует еще один поклонник творчества
Сергей Соседов скончался 23 сентября в результате несчастного случая в Нерюнгри, куда он приехал для участие в качестве члена жюри в конкурсе красоты. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
Широкую известность Соседов получил в 1990-х благодаря программе "Акулы пера". Позже работал в нескольких музыкальных телепроектах, входил в жюри. С 2021 года больше двух лет вел ток-шоу "За гранью".
Ранее Ксения Собчак выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Соседова, назвав его символом музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней.