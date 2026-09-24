Москва24 сен Вести.Журналист Ксения Собчак назвала Сергея Соседова символ музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней, вспомнив его участие в легендарных "Акулах пера", написала об этом она в своем MAX-канале.

Сергей так и остался символ музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней. Всегда дерзкий, честный, но будто родился не в своей эпохе отметила Собчак

Она добавила, что у Сергея было много телевизионных планов, но случилось фатальное падение с лестницы.

Сергей Соседов скончался вечером 23 сентября в результате несчастного случая в Нерюнгри, куда приехал для участие в качестве жюри в конкурсе красоты. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.