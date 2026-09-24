Москва24 сенВести.Сергей Соседов незадолго до смерти записал видео, в котором приглашал на конкурс красоты в Якутию, где он должен был быть в жюри.
Конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока" пройдет 25 сентября в якутском городе Нерюнгри.
Хочу узнать, как живет этот роскошный край Якутия. Я там никогда не былсказал Соседов на видео, которое размешено в социальных сетях
Он подчеркнул, что ждет зрителей на конкурс, чтобы увидеться, поговорить, пофотографироваться.
Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы в городе Нерюнгри. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.