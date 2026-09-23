Москва23 сенВести.Мать журналиста и музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна не могла поверить сообщениям о смерти сына, сообщает РЕН ТВ.
Я думала, это все неправдасказала Антонина Соседова
По словам матери журналиста, он погиб в результате несчастного случая.
Он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не моглиприводятся слова матери журналиста
Сергей Соседов – музыкальный критик и журналист. Широкую известность приобрел после участия в телепрограмме "Акулы пера", которая выходила в конце 1990-х на канале ТВ-6.
В последние годы участвовал в телепроектах "Ты - суперстар!" "За гранью". Ему было 58 лет.