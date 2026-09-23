Мать Сергея Соседова рассказала, что не могла поверить в смерть сына

Мать Сергея Соседова не поверила сообщениям о смерти сына Мать Сергея Соседова рассказала, что не могла поверить в смерть сына

Москва23 сен Вести.Мать журналиста и музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна не могла поверить сообщениям о смерти сына, сообщает РЕН ТВ.

Я думала, это все неправда сказала Антонина Соседова

По словам матери журналиста, он погиб в результате несчастного случая.

Он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли приводятся слова матери журналиста

Сергей Соседов – музыкальный критик и журналист. Широкую известность приобрел после участия в телепрограмме "Акулы пера", которая выходила в конце 1990-х на канале ТВ-6.

В последние годы участвовал в телепроектах "Ты - суперстар!" "За гранью". Ему было 58 лет.