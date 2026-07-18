Москва18 июл Вести.В Санкт-Петербурге умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" его пасынок Всеволод Москвин.

С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно говорится в некрологе

Шолохову было 67 лет. Причины смерти не приводятся.

Сергей Шолохов — знаменитый советский и российский телеведущий. Родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, потом аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Настоящую популярность журналист приобрел в 1991-м после выхода в эфир его авторской программы "Тихий дом", первый выпуск которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю его передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.