Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Алексея Пиманова

Москва23 апр Вести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.

Он назвал Пиманова выдающимся деятелем журналистики, который внес большой вклад в развитие телевидения в России цитирует Шойгу агентство "Интерфакс"

Ранее Первый канал сообщил, что Алексей Пиманов умер в 64 года из-за проблем с сердцем.

Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя смерть Пиманова, заявила, что его сердце билось за страну, справедливость и народ чаще, чем у многих.