Москва23 апр Вести.Журналист Алексей Пиманов, который прошел путь от младшего технического специалиста до одного из самых узнаваемых телеведущих, умер 23 апреля в возрасте 64 лет. Его коллеги вспомнили, каким он был в работе.

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова заявила, что Пиманов был настоящим профессионалом, который обладал хорошим чувством юмора.

Алексей настоящий телевизионщик, и Первый Канал, и канал «Звезда». Я очень много с ним общалась, очень много. Он и с юмором был, замечательный просто рассказала Шатилова

Журналист и телеведущий Михаил Леонтьев заявил, что Пиманов был творческим человеком, который служил своей Родине.

Сколько я себя помню в телевидении, всегда был "Человек и закон". Опять же, очень сложный, очень ответственный жанр. И он справлялся. Ему было интересно. Даже если посмотреть на спектр его профессиональных интересов, понятно, что это был человек абсолютно творческий. Он, в общем, Родине служил рассказал Леонтьев

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов добавил, что Пиманов познал искусство кинематографии и выражал через него свое отношение к жизни.

Он познал искусство кинематографии, где он, мне кажется, сумел выразить свое отношение к жизни, и все те проекты, которые он брал, они, конечно, цепляли за душу. Они определяли смысл. Он настоящий мужик ко всему прочему, это тоже сегодня такой очень важный факт. Очень добрый заявил Фетисов

Ранее сообщалось, что телеграмму с соболезнованиями близким Алексея Пиманова направил президент РФ Владимир Путин.