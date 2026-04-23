Москва23 апр Вести.Телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего Алексея Пиманова направил президент России Владимир Путин.

Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова пояснил он

Внезапной и шокирующей новостью известие о смерти телеведущего Алексея Пиманова в своем Telegram-канале назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ написала Захарова

Российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался в 64 года. Свою карьеру в 1986 году он начинал в "Останкино" как видеоинженер, а затем как оператор. Пиманов также был членом комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, а с 2013 года возглавил медиахолдинг "Красная звезда".