Белоусов: Пиманов был настоящим патриотом и талантливым режиссером

Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Пиманова Белоусов: Пиманов был настоящим патриотом и талантливым режиссером

Москва23 апр Вести.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью тележурналиста Алексея Пиманова, назвав его талантливым режиссером и сценаристом.

Смерть Пиманова стала большой потерей для всех, отметил министр, слова которого приводятся в сообщении МО РФ.

Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом добавил Белоусов

Он добавил, что Пиманов, возглавив медиахолдинг "Красная звезда", создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников. Его вклад в развитие отечественной тележурналистики, отметил министр, заслуживает искреннего уважения, а память о Пиманова навсегда останется в его творческих работах, которые заслужили любовь зрителей.

В завершение глава Минобороны передал слова сочувствия и поддержки родным и близким журналиста.

О смерти Пиманова стало известно в четверг. Президент РФ Владимир Путин направил его родным и близким телеграмму.