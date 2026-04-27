Журналиста Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Москва27 апр Вести.Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым завершилась на Троекуровском кладбище. Он умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля; он умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, коллеги и сотни поклонников.

Алексей Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии. Его первая должность - видеоинженер в Останкино, позже он стал оператором. В 1989 году он перешел в редакцию общественно-политических программ ЦТ Гостелерадио СССР.

Потом он стал автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.