Москва23 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти тележурналиста Алексея Пиманова, отметив, что его сердце билось чаще, чем у очень многих.

Пиманов умер на 65-м году жизни, как сообщил Первый канал, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Будут и официальные некрологи, и слова соболезнований по протоколу. Но сейчас скажу так. Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ написала дипломат в своем Telegram-канале

С 1996 года Пиманов вел программу "Человек и закон". Тогда же он занял пост гендиректора ТК "Останкино". С 2013 года являлся президентом медиахолдинга "Красная звезда".