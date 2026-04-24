Москва24 апрВести.Оператор-постановщик программы "Человек и закон" Сергей Комаров поделился с журналистами воспоминаниями о состоянии российского журналиста и телеведущего Алексея Пиманова перед смертью.
По словам оператора, Пиманов незадолго до своей кончины был несколько уставшим, но ничего не предвещало скорой трагедии.
Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровьерассказал Комаров
Российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Его супруга Ольга назвала инфаркт причиной его смерти.