Оператор Комаров рассказал о состоянии телеведущего Пиманова перед смертью Оператор Комаров: Пиманов никогда не жаловался на здоровье и занимался спортом

Москва24 апр Вести.Оператор-постановщик программы "Человек и закон" Сергей Комаров поделился с журналистами воспоминаниями о состоянии российского журналиста и телеведущего Алексея Пиманова перед смертью.

По словам оператора, Пиманов незадолго до своей кончины был несколько уставшим, но ничего не предвещало скорой трагедии.

Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровье рассказал Комаров

Российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Его супруга Ольга назвала инфаркт причиной его смерти.