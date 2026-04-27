На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с Алексеем Пимановым

В Москве началось прощание с телеведущим Алексеем Пимановым На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с Алексеем Пимановым

Москва27 апр Вести.В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве началась церемония прощания с журналистом, сценаристом, продюсером и телеведущим Алексеем Пимановым. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятие, которое проходит в закрытом режиме, пришли десятки человек – родные, коллеги и друзья Алексея.

Среди присутствующих - представители телевизионной индустрии, общественные деятели сказано в сообщении

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля 2026 года, причиной стал острый инфаркт. Алексею Пиманову было 64 года.

Ранее 42-летняя дочь журналиста Дарья обратилась к отцу со словами благодарности. На своей странице во "ВКонтакте" она призналась, что Пиманов научил ее стойкости, вере в себя и преданности делу.