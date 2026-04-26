Дочь телеведущего Пиманова обратилась к отцу за поддержкой после его смерти

Дочь Алексея Пиманова обратилась к отцу после его смерти Дочь телеведущего Пиманова обратилась к отцу за поддержкой после его смерти

Москва26 апр Вести.Внезапный уход телеведущего Алексея Пиманова стал тяжелым ударом для его семьи – супруги и детей. Дочь журналиста, сценариста, продюсера и телеведущего Дарья обратилась к отцу с теплыми словами благодарности.

Она призналась, что он научил ее стойкости, вере в себя и преданности делу. Дарья призналась, что ее профессиональный путь был вдохновлен примером ее родителей – отца и матери – Алексея и Валентины Пимановых. Отец всегда поддерживал ее в трудные моменты, не давал сдаться тогда, когда казалось, что сил уже не осталось, отметила Дарья.

И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце моё не способно вместить столько боли и слез обратилась Дарья к ушедшему отцу через сосцсети

Дарья Пиманова продолжает семейное дело, как и двое сыновей телеведущего, работает в документальном кино. Она тоже выступает в нескольких ролях сразу - продюсера, режиссера и телеведущей.

Ты всегда говорил, что дорогу осилит идущий, но как бы невзначай тихонько поддерживал меня, когда я спотыкалась на своем пути и норовила разбить нос! пояснила 42-летняя дочь телеведущего на своей странице во "ВКонтакте"

Она отметила, что отец учил ее ценить в жизни превыше всего сострадание, любовь, добро, справедливость и упорство.

Мать Дарьи Валентина Пиманова известна зрителям как ведущая программы "Кумиры". Алексей Пиманов много лет вел программу "Человек и закон", а также программу "Ступени", создал проект "За Кремлевской стеной".

Пиманова не стало 23 апреля 2026 года. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было 64 года.