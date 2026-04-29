Сын Алексея Пиманова Артем обратился к умершему отцу после похорон Сын Алексея Пиманова Артем обратился к отцу после похорон

Москва29 апр Вести.27 апреля после похорон известного журналиста и телеведущего Алексея Пиманова его сын, 37-летний Артем, выразил свои чувства в проникновенном посте в своем личном блоге, пообещав продолжить дело отца в программе "Человек и закон".

Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог - все организовал. В какой‑то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошел. Я сильный, но не в этот день. написал он

Артем также заверил, что намерен продолжить дело отца: он работает режиссером популярной программы "Человек и закон", которую его отец вел долгие годы. Пост завершается словами: "Прощай и прости".

Алексей Пиманов ушел из жизни в 64 года от инфаркта. О его смерти стало известно 23 апреля. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, коллеги и сотни поклонников.