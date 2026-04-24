Москва24 апр Вести.Супруга внезапно скончавшегося ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова Ольга назвала инфаркт причиной смерти журналиста.

49-летняя актриса впервые высказалась о смерти супруга.

Для меня это самая страшная трагедия сказала она в разговоре с KP.RU

В публикации говорится, что для родных, близких и друзей произошедшее стало настоящим ударом. В окружении режиссера отмечали, что он не жаловался на плохое самочувствие и всегда был полон энергии.

О смерти Алексея Пиманова стало известно накануне. Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким ведущего телеграмму, отметив, что смерть Пиманова – большая потеря для всей отечественной журналистики.