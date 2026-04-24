Москва24 апрВести.Супруга внезапно скончавшегося ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова Ольга назвала инфаркт причиной смерти журналиста.
49-летняя актриса впервые высказалась о смерти супруга.
Для меня это самая страшная трагедиясказала она в разговоре с KP.RU
В публикации говорится, что для родных, близких и друзей произошедшее стало настоящим ударом. В окружении режиссера отмечали, что он не жаловался на плохое самочувствие и всегда был полон энергии.
О смерти Алексея Пиманова стало известно накануне. Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким ведущего телеграмму, отметив, что смерть Пиманова – большая потеря для всей отечественной журналистики.